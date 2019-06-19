Переводчик с китайского/английского
Переводчик с китайского и английского языков.
Образование:
Высшее образование - бакалавриат. Окончила НГТУ по специальности зарубежное регионоведение (китайский язык)
Являюсь слушателем курсов по китайскому языку в Институте Конфуция
Опыт работы:
Перевод фильма "Наследние" с русского на китайский язык (в рамках кинофестиваля "Встречи в Сибири")
Работа с китайскими базами данных для составления отчета о Больших Данных в Китае
Участие в Сибирском экономическом форуме в качестве переводчика
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