Переводчик с китайского/английского

Переводчик с китайского и английского языков.

Образование:

Высшее образование - бакалавриат. Окончила НГТУ по специальности зарубежное регионоведение (китайский язык)

Являюсь слушателем курсов по китайскому языку в Институте Конфуция

Опыт работы:

Перевод фильма "Наследние" с русского на китайский язык (в рамках кинофестиваля "Встречи в Сибири")

Работа с китайскими базами данных для составления отчета о Больших Данных в Китае

Участие в Сибирском экономическом форуме в качестве переводчика