Создаю 3D модели по чертежам в программе Autodesk Fusion 360

Создаю 3D модели по чертежам, а также по надобности могу сделать чертёж по сделанной мною модели, модель так-же могу делать и без чертежа, но потребуются хотябы чёткие представления или примеры. Работаю в программе Autodesk Fusion 360 уже более 4 лет как хобби и учавствовал в чемпионатах WorldSkills Russia в компетенции "Изготовление прототипов" юниоры и занял 3 место по области, а так-же в компетенции "Изготовление прототипов" и занял 1 место по области. На данный момент я студент 3 курса АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ Технический факультет по профессии "Технология машиностроения", так-же имею опыт в 3D печати, и могу создавать модель наиболее удобную для печати если то требуется, работал как на обычных 3D принтерах, так и на тех что печатают жидким полимером.