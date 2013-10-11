bakery-tech

Разработка заказного ПО "под ключ"

Занимаемся разработкой более 6 лет. Сплоченный коллектив из 7 человек.

Основные навыки:

Моделирование бизнес-процессов, предметной области (UML-Enterprise Architect, Rational Rose);

Выявление первичных требований, детализация требований (RaQuest, Rational RequisitePro, Rational Requirements Composer);

Разработка архитектурных решений системы: прикладная архитектура, БД (IDEF1X, ErWin), системный контекст;

Реализация систем;

Разработка всей сопроводительной документации:ТЗ, документация тех. проекта, эксплуатационную документацию (по ГОСТ 19.х, 34.х, RUP, по собственным шаблонам, по шаблонам Заказчика).

Используемые платформы и средства:

СУБД Oracle (8i-11g, XE), СУБД MySql, Java (Eclipse, IntelliJ IDEA; Spring, Hibernate, GWT; Oracle Weblogic, Tomcat), Visual Studio (2005-2012) (.NET C#, C++; WinForms, Silverlight, WCF), ORM (Nhibernate), Xamarin Monotouch (IOS, Android), Crystal Reports, Delphi7.