Видеомонтажёр и Motion-Дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Бахтияр, мне 17 лет, и я умелый видеомонтажёр и начинающий Motion-Дизайнер. Я изучаю программу Adobe Premiere Pro с 2018 года, а Adobe After Effects с 2019 года и имею большое количество опыта с монтажом различных видеороликов. Сам я иду на учёбу по профессии кинорежиссёра, поэтому слежу за трендами видеомонтажа и визуальных эффектов. Я принимал участие в разных областных, республиканских, и даже международных кинофестивалях. Сейчас я оканчиваю учёбу в школе дистанционно, и поэтому имею огромное количество свободного времени которое я хотел бы потратить на работу. Я работаю быстро и эффективно, готов приниматься за любую работу с видеомонтажом . Так как я начинающий Motion Дизайнер я готов приниматься за простые 2D Анимации, Визуальные эффекты, Видео инфографики . Вы можете посмотреть на моё портфолио на моём Vimeo. Также, я готов работать за дёшево так как не имею опыта профессиональной работы.