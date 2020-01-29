Мадина Бакибаева bakibaevabakibaeva
Образование:
В 2015 году закончила среднюю образовательную школу №187;
В 2018 году закончила Ташкентский промышленный профессиональный колледж;
В том же году поступила в Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им. М.И. Губкина в Ташкенте. И по сей день являюсь студенткой, обучаюсь на втором курсе факультета РГ(Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ).
Опыт работы:
Подрабатывала продавцом в магазине продуктов;
Занималась репетиторством (готовила учеников к поступлению в вузы по русскому языку);
Занималась созданием презентаций на заказ (В основном преподавателям русского языка и литературы);
Дополнительная информация:
Уверенный пользователь ПК;
Владею MSWord, PowerPoint, Exel;
В совершенстве владею русским языком, узбекским и английским на начальном уровне.