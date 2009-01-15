Жанна Баклажанова bakjannabakjanna
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Фотограф
Образование: Санкт-Петербургский Факультет фотокорреспондентов им. Гальперина.
Снимаю портреты, нестудийные портфолио, репортажи.
Стаж работы - 3 года
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флейта260 просмотров
- Армянский дудук234 просмотра
- Виолончель273 просмотра
- Задумчивый портрет в темноте331 просмотр
- Молодой239 просмотров
- Сухая трава182 просмотра
- Свет130 просмотров
- Вуаль145 просмотров
- Листья144 просмотра
- Порыв153 просмотра
- Золото146 просмотров
- Японская осень130 просмотров