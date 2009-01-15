bakjanna

Жанна Баклажанова bakjanna

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Фотограф

Образование: Санкт-Петербургский Факультет фотокорреспондентов им. Гальперина.

Снимаю портреты, нестудийные портфолио, репортажи.

Стаж работы - 3 года

Портфолио
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