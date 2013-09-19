Ландшафтное проектирование, дизайн беседок, благоустройство и озеленение

Архитектор по образованию. С 2008 года профессионально занимаюсь ландшафтным дизайном.

Люблю свою работу и делаю ее качественно.

В основном разрабатываю ландшафтные проекты для частных приусадебных участков, также имею опыт работы с городскими объектам.

Работаю с территориями разной площади: от пары соток до нескольких гектаров.

При проектировании учитываются строительные нормы, требования эргономики и особенности дальнейших работ по благоустройству.

Подбор ассортимента растений производится c учётом специфики участка и климатических особенностей.

Услуги:

- Ландшафтное проектирование

- Дизайн малых архитектурных форм (3D-моделирование): беседок, летних кухонь

- Благоустройство и озеленение

- Авторский надзор