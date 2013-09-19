Ландшафтное проектирование, дизайн беседок, благоустройство и озеленение
Архитектор по образованию. С 2008 года профессионально занимаюсь ландшафтным дизайном.
Люблю свою работу и делаю ее качественно.
В основном разрабатываю ландшафтные проекты для частных приусадебных участков, также имею опыт работы с городскими объектам.
Работаю с территориями разной площади: от пары соток до нескольких гектаров.
При проектировании учитываются строительные нормы, требования эргономики и особенности дальнейших работ по благоустройству.
Подбор ассортимента растений производится c учётом специфики участка и климатических особенностей.
Услуги:
- Ландшафтное проектирование
- Дизайн малых архитектурных форм (3D-моделирование): беседок, летних кухонь
- Благоустройство и озеленение
- Авторский надзор
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Портфолио
- Эскиз летней кухни335 просмотров
- Реализованные объекты335 просмотров
- Генплан667 просмотров
- Иллюстрация к проекту537 просмотров
- Генплан515 просмотров
- Генплан762 просмотра
- Иллюстрация342 просмотра
- Иллюстрация364 просмотра
- Иллюстрация376 просмотров
- Иллюстрация417 просмотров
- Иллюстрация430 просмотров
- Генплан532 просмотра