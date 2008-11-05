balabanova

Журналист и копирайтер - 10 лет.
Поэт и прозаик - 15 лет.
Пермская гостелерадиокомпания: выпускающий редактор, корреспондент, автор сценариев, ведущая авторских программ.
Сеть кинотеатров VERY VELLY: pr-менеджер, автор статей, пресс-релизов, автор сценариев и режиссер премьерных, маркетинговых и внутрикорпоративных мероприятий, администратор и копирайтер web-сайта www.idemvkino.ru
Журнал «Premium Club»: журналист, автор тематических статей, репортажей, интервью.
Поэт-песенник, концертирующий автор-исполнитель. Лауреат региональных и российских фестивалей авторской песни, финалист Всероссийской литературной премии "Илья-премия".
Образование: филологический ф-т Пермского государственного университета (русский язык/литература)
Школа телевизионного мастерства В.Познера (2002 г.)