balabanova

Журналист и копирайтер - 10 лет.

Поэт и прозаик - 15 лет.

Пермская гостелерадиокомпания: выпускающий редактор, корреспондент, автор сценариев, ведущая авторских программ.

Сеть кинотеатров VERY VELLY: pr-менеджер, автор статей, пресс-релизов, автор сценариев и режиссер премьерных, маркетинговых и внутрикорпоративных мероприятий, администратор и копирайтер web-сайта www.idemvkino.ru

Журнал «Premium Club»: журналист, автор тематических статей, репортажей, интервью.

Поэт-песенник, концертирующий автор-исполнитель. Лауреат региональных и российских фестивалей авторской песни, финалист Всероссийской литературной премии "Илья-премия".

Образование: филологический ф-т Пермского государственного университета (русский язык/литература)

Школа телевизионного мастерства В.Познера (2002 г.)