balabanova_k

$30
12 страниц детский рисунков , для детей 1-3 лет , несложные , понятные для малышей . Сбрасываю эскиз . Вы мне работу . Если мне нравится , указываю Вас исполнителем . 2 недели
Иллюстрации и Рисунки30 заявок
Закрыт
6 лет назад
12 страниц детский рисунков , для детей 1-3 лет , несложные , понятные для малышей . Сбрасываю эскиз . Вы мне работу . Если мне нравится , указываю Вас исполнителем . 2 недели
12 страниц детской книги .
Нужно изобразить 10-13 стр. ( включая обложку ) незамысловатых рисунков , для детей 1-3 .