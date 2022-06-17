Таргетолог

#таргетолог

Здравствуйте!Меня зовут Марина Ищу проект для дипломной работы по запуску таргетированной рекламы в Instagram

Буду работать под руководством опытных наставников.

В мои услуги входит:

⛳Определение целевой аудитории⛳Создание рекламных креативов⛳Настройка и запуск рекламной кампании⛳Тестирование гипотез⛳Ведение рекламной кампании на протяжении месяца.

💪Проведу для вас бриф, дам анализ посадочной страницы (сайта, сообщества, лид-формы, лид-магнита)

💪Упакую посадочную страницу ( в случаях если ее нет)

Стоимость настройки рекламы - 0 $

С вас только рекламный бюджет от 60$ и честный отзыв о моей работе.