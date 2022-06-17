Таргетолог
#таргетолог
Здравствуйте!Меня зовут Марина Ищу проект для дипломной работы по запуску таргетированной рекламы в Instagram
Буду работать под руководством опытных наставников.
В мои услуги входит:
⛳Определение целевой аудитории⛳Создание рекламных креативов⛳Настройка и запуск рекламной кампании⛳Тестирование гипотез⛳Ведение рекламной кампании на протяжении месяца.
💪Проведу для вас бриф, дам анализ посадочной страницы (сайта, сообщества, лид-формы, лид-магнита)
💪Упакую посадочную страницу ( в случаях если ее нет)
Стоимость настройки рекламы - 0 $
С вас только рекламный бюджет от 60$ и честный отзыв о моей работе.
Я против войны в Украине!