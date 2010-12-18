Дизайнер (web-master, content manager)

Специализация и профессиональные навыки:

1)дизайн:

- Графический, рекламная полиграфия(весь спектр), фото(предметка), пром. дизайн(3D), презентации (flash, powerpoint)

- Web (дизайн, верстка, редизайн, разработка мультимедийных банеров с

использованием flash- технологий. )

2) Web-мастеринг:

- Поддержка и администрирование сайтов

- Контроль и добавление за контента (практически на любой CMS)

- Seo

3) Руководитель интернет-проектов:

- Проектирование структуры сайта с нуля, ТЗ, Usability, контроль сдачи, работа с

подрядчиками (дизайнеры, программисты (а таковые имеются))

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Я имоя команда разработчиков рады сотрудничеству на постоянной основе с рядом клиентов.

Опыт работы:

8 лет

Работы:

http://balago306.livejournal.com/tag/Дизайн

Контакты:

Телефон: 8 (963) 679 49 95

E-mail: [email protected]