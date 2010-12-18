Специализация и профессиональные навыки:
1)дизайн:
- Графический, рекламная полиграфия(весь спектр), фото(предметка), пром. дизайн(3D), презентации (flash, powerpoint)
- Web (дизайн, верстка, редизайн, разработка мультимедийных банеров с
использованием flash- технологий. )
2) Web-мастеринг:
- Поддержка и администрирование сайтов
- Контроль и добавление за контента (практически на любой CMS)
- Seo
3) Руководитель интернет-проектов:
- Проектирование структуры сайта с нуля, ТЗ, Usability, контроль сдачи, работа с
подрядчиками (дизайнеры, программисты (а таковые имеются))
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Я имоя команда разработчиков рады сотрудничеству на постоянной основе с рядом клиентов.
Опыт работы:
8 лет
Работы:
http://balago306.livejournal.com/tag/Дизайн
Контакты:
Телефон: 8 (963) 679 49 95
E-mail: [email protected]