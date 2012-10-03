Необходимо предложить идею и реализовать ее. Будет даже не скидка, а номинал. К примеру 10.000 20.000 30.000 Это может будет в виде кредитной карточки, или купюры. Идеи приветствуются. желательно иметь ...
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Нужно чтобы в группу вступило 500 человек вконтакте, равномерно. Можно боты, главное чтобы город был скрыт.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести магазин на shopcms с сохранением текущих урлов. url по запросуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо около 1700-2000 реальных пользователей с определенного подмосковного города, чтобы вступили в группу. Обязательно наличие положительных отзывов и гарантий, оплата только по факту. нужно 100 пользователей в сутки. пишите в icq 593-722-9Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать рерайт18 статей alpprom.com Интересуют бюджет и сроки за все 18 статей, просчитайте и отпишитесь. желательно комманду для оперативности.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо красивым шрифтом написать "Ремонт под ключ" и разместить несколько иконок – молоток, плоскогубцы и т.д.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим редизайн интернет-магазина, подробное ТЗ пому выслать в ЛС. Желательно парочку вариантов, 1 вариант хотелось бы увидеть сегодня вечером-ночью..Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад