От вас нужно возможные предложения о цепочке решения. Интересует в первую очередь Сенлер в ВК + оплата платежной системы. Оплата 500 рублей 1 час. Бюджет оговариваем до начала работы. Оплата по договоренности, по факту выполнения или частями. Аванса ...
- $15Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать копию сайта на другой хостинг и домен. сайт сделан на движке MODEX. есть доступ в админ панель, там есть доступ к системным файлам. ПРЕДОПЛАТЫ НЕТ ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $45
нужно собрать ( отрендерить) приложение на ios и опубликовать его. исходники все есть приложение вот это https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DefaultCompany.EmpireoМобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать нужно 3 д формат анимацию изображения для мобильного приложения нужно сделать 3 изображения. формат FBX3D-графика3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $340
нужно сделать приложение Аналогичное этому на андроид и айфон [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.Goznak.Banknotes2017]play.google.com/store/app...[/url] подробности по скайпуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Привязать мобильное приложение к сайту в поисковике яндекс браузере с телефона если заходить как на скриншоте нижеПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад