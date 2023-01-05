balashov70

Видеоролики делаю с 2002 года. Опыт позволяет гарантировать качество и выполнение в срок.
Для уличных LED-экранов, вертикальных видеостоек, ТВ, сайтов, соцсетей
Работая со мной, вы экономите:
Деньги. Есть огромный портфель готовых и очень крутых заготовок, что позволить сделать крутой видеоролик быстро, а значит дешево.
Время. Я на основе опыта прогнозирую, какой именно видеоролик вам нужен.
Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость.
Гарантия. В течение недели после сдачи работы внесу правки, если были допущены ошибки и не замечены сразу.
Ответственность. Всегда довожу работу до конца.
Жду ваш заказ
Е-мейл - [email protected]
Телефон, Телеграм, ВотсАп 8 988 171 08 10
Я против войны в Украине!