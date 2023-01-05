balashov70

Видеоролики делаю с 2002 года. Опыт позволяет гарантировать качество и выполнение в срок.

Для уличных LED-экранов, вертикальных видеостоек, ТВ, сайтов, соцсетей

Работая со мной, вы экономите:

Деньги. Есть огромный портфель готовых и очень крутых заготовок, что позволить сделать крутой видеоролик быстро, а значит дешево.

Время. Я на основе опыта прогнозирую, какой именно видеоролик вам нужен.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость.

Гарантия. В течение недели после сдачи работы внесу правки, если были допущены ошибки и не замечены сразу.

Ответственность. Всегда довожу работу до конца.

Жду ваш заказ

Е-мейл - [email protected]

Телефон, Телеграм, ВотсАп 8 988 171 08 10