balcanoks

Аксинья balcanoks

 
55 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Творчество- моя жизнь!

Вы наконец- то меня нашли и теперь дело пойдет «в гору»!

Пишу тексты для любых ресурсов без стереотипов и шаблонов, от души и по делу. Личныйопыт в бизнесе (торговля розничная и интеренет) 20 лет. Мой сын

ультрамарафонец, спорт в трэнде всегда и экипировка к нему. Помогу с

маркетинговыми фишками!Чем я могу быть для вас полезна?

  • Написание статей и текстов (100% уникальность по text.ru; до 9% академическая тошнота по Advegо; выше 7 Главред), кроме технической и узкоспециализированной тематики
  • Написание SEO-текстов для интернет ресурсов, работа с ключевыми словами
  • Написание постов для соцсетей со смайлами и хэштэгами
  • Написание текстов для интернет-магазинов (главная страница,о компании или брэнде, заполнение карточки товара,статьи для категорий)
Написанием статей для знакомых занимаюсь давно. Сейчас получаю образование в школе Profi Internet по специальзации "Копирайтинг". Есть уникальная возможность задействовать квалифицированных специалистов разных категорий для быстрого и полноценного решения поставленных задач. Как я пишу?
  • Не люблю шаблоны, поэтому тексты всегда уникальны.
  • Пишу просто, максимально понятно для читателя
  • Готова к общению с заказчиком в любое время
  • Иду до победного, любой текст правлю до момента одобрения клиентом
Ценыпо договоренности в зависимости объемов и сложности работыВ качестве подарка вставлю в тест или статью уникализированную картинку!Если есть готовое задание, пишите!!!Навыки и умения в работе с текстами:РерайтингКопирайтинг
Написание статей