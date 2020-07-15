Творчество- моя жизнь!
Вы наконец- то меня нашли и теперь дело пойдет «в гору»!
Пишу тексты для любых ресурсов без стереотипов и шаблонов, от души и по делу. Личныйопыт в бизнесе (торговля розничная и интеренет) 20 лет. Мой сын
ультрамарафонец, спорт в трэнде всегда и экипировка к нему. Помогу с
маркетинговыми фишками!Чем я могу быть для вас полезна?
- Написание статей и текстов (100% уникальность по text.ru; до 9% академическая тошнота по Advegо; выше 7 Главред), кроме технической и узкоспециализированной тематики
- Написание SEO-текстов для интернет ресурсов, работа с ключевыми словами
- Написание постов для соцсетей со смайлами и хэштэгами
- Написание текстов для интернет-магазинов (главная страница,о компании или брэнде, заполнение карточки товара,статьи для категорий)
- Не люблю шаблоны, поэтому тексты всегда уникальны.
- Пишу просто, максимально понятно для читателя
- Готова к общению с заказчиком в любое время
- Иду до победного, любой текст правлю до момента одобрения клиентом
Действие аккаунта приостановлено!