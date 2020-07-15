Творчество- моя жизнь!

Вы наконец- то меня нашли и теперь дело пойдет «в гору»!

Пишу тексты для любых ресурсов без стереотипов и шаблонов, от души и по делу. Личныйопыт в бизнесе (торговля розничная и интеренет) 20 лет. Мой сын

ультрамарафонец, спорт в трэнде всегда и экипировка к нему. Помогу с

маркетинговыми фишками!Чем я могу быть для вас полезна?

Написание статей и текстов (100% уникальность по text.ru; до 9% академическая тошнота по Advegо; выше 7 Главред), кроме технической и узкоспециализированной тематики

Написание SEO-текстов для интернет ресурсов, работа с ключевыми словами

Написание постов для соцсетей со смайлами и хэштэгами

Написание текстов для интернет-магазинов (главная страница,о компании или брэнде, заполнение карточки товара,статьи для категорий)

Не люблю шаблоны, поэтому тексты всегда уникальны.

Пишу просто, максимально понятно для читателя

Готова к общению с заказчиком в любое время

Иду до победного, любой текст правлю до момента одобрения клиентом

Если есть готовое задание, пишите!!!

Написанием статей для знакомых занимаюсь давно. Сейчас получаю образование в школе Profi Internet по специальзации "Копирайтинг". Есть уникальная возможность задействовать квалифицированных специалистов разных категорий для быстрого и полноценного решения поставленных задач. Как я пишу?Ценыпо договоренности в зависимости объемов и сложности работыВ качестве подарка вставлю в тест или статью уникализированную картинку!Навыки и умения в работе с текстами:РерайтингКопирайтинг