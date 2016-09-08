balin_ivan

Иван Балин balin_ivan

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создание личного кабинета
Рекомендую Ивана как клиента который знает чего хочет, принимает активное участие в работе, внимательно относится к исполнителю. Рекомендую к сотрудничеству. И желаю всяческих профессиональных и жизненных успехов!
Очень довольны работой с Андреем! Поскольку у нас самописная платформа, то у нас вылазило много неучтенных моментов при создании Личного кабинета, которые Андрей оперативно решал сам и предлагал варианты решения. Всегда был на связи и быстро решали все оперативные вопросы. Теперь будем привлекать Андрея ко всем возможным работам )
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