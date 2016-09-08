balin_ivan

Сайт dog.com.ua сейчас на cms. Необходимо его полностью, со всеми базами данных, перенести на новую, стандартную платформу, ТЗ на которое находится во Вложении.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
8 лет назад
Сайт dog.com.ua сейчас на cms. Необходимо его полностью, со всеми базами данных, перенести на новую, стандартную платформу, ТЗ на которое находится во Вложении.
Необходимо создать личный кабинет на самописный сайт на cms. Сайт http://dog-shop.kiev.ua/ Во Вложении - ТЗ на личный кабинет.
Добрый день! хотел бы узнать сколько будет у вас стоить мобильная адаптация моего сайта http://dog-shop.kiev.ua/ Сайт самописный, не на стандартной платформе.