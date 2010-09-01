Опытный исполнитель-универсал

Студент, 23 года. За плечами немалый опты в написании текстов различного формата:

- научные работы;

- повествовательные/информационные тексты;

- рекламные тексты;

- отзывы.

Приоритетными темами текстов являются туризм, цифровая и бытовая техника, спорт.

ОПЫТ РАБОТЫ:

- Рерайтер-копирайтер (eTxt) - c 09.2014 по 10.2015.

- Рерайтер-копирайтер (Sunrise Limited) - с 07.2015 по 09.2015.

- Автор-исполнитель научных работ (интернет биржа студенческих работ Studwork) - с 01.2015 по 06.2015.

- Автор-исполнитель научных работ (интернет-биржа студенческих работ Prepod24) - с 01.2015 по 06.2015.

ОБРАЗОВАНИЕ:

ЧГУ им. П.Могилы, факультет Поличтических наук, спец. "история".

- магистр: с 09.2014 по 02.2016.

- бакалавр: с 09.2010 по 07.2014.

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:

Русский - родной/эксперт

Украинский - эксперт

Английский - средний

Испанский - начинающий