Студент, 23 года. За плечами немалый опты в написании текстов различного формата:
- научные работы;
- повествовательные/информационные тексты;
- рекламные тексты;
- отзывы.
Приоритетными темами текстов являются туризм, цифровая и бытовая техника, спорт.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- Рерайтер-копирайтер (eTxt) - c 09.2014 по 10.2015.
- Рерайтер-копирайтер (Sunrise Limited) - с 07.2015 по 09.2015.
- Автор-исполнитель научных работ (интернет биржа студенческих работ Studwork) - с 01.2015 по 06.2015.
- Автор-исполнитель научных работ (интернет-биржа студенческих работ Prepod24) - с 01.2015 по 06.2015.
ОБРАЗОВАНИЕ:
ЧГУ им. П.Могилы, факультет Поличтических наук, спец. "история".
- магистр: с 09.2014 по 02.2016.
- бакалавр: с 09.2010 по 07.2014.
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
Русский - родной/эксперт
Украинский - эксперт
Английский - средний
Испанский - начинающий