2005 - Закончила Национальную Академию изобразительных искусств и архитектуры Украины и получила полное высшее образование по специальности "Художник кино и телевидения".

2003 – На Всеукраинском конкурсе «Лучший академический рисунок» заняла второе призовое место.

- На выставке «Таланты КПИ - 2003» получила диплом по классу «Живопись».

2004 - На Всеукраинском конкурсе «Лучший академический рисунок» заняла третье призовое место.

- Принимала участие во Всеукраинской художественной выставке «Женщины Украины - художники» при содействии Министерства культуры Украины.

- Получила Благодарность от итальянской галереи SULMURO s.a.s. (г. Рим).

2005 – сотрудничество с «Дом Кофе», ФАН travel, Светотеатром в Киеве. Разработка дизайна рекламных щитов, буклетов, выполнение логотипов в векторном изображении CorelDRAW, выполнение иллюстраций.

2008 - работа в кино, оформление интерьеров, разработка декораций для клипов.

Знание ПК: Свободное владение Photoshop, основные знания MS Publisher и CorelDRAW; InDesign, разработка рекламных щитов, дизайн буклетов, пособий, открыток и т.п.. Разработка логотипов и других фирменных знаков.