2005 - Закончила Национальную Академию изобразительных искусств и архитектуры Украины и получила полное высшее образование по специальности "Художник кино и телевидения".
2003 – На Всеукраинском конкурсе «Лучший академический рисунок» заняла второе призовое место.
- На выставке «Таланты КПИ - 2003» получила диплом по классу «Живопись».
2004 - На Всеукраинском конкурсе «Лучший академический рисунок» заняла третье призовое место.
- Принимала участие во Всеукраинской художественной выставке «Женщины Украины - художники» при содействии Министерства культуры Украины.
- Получила Благодарность от итальянской галереи SULMURO s.a.s. (г. Рим).
2005 – сотрудничество с «Дом Кофе», ФАН travel, Светотеатром в Киеве. Разработка дизайна рекламных щитов, буклетов, выполнение логотипов в векторном изображении CorelDRAW, выполнение иллюстраций.
2008 - работа в кино, оформление интерьеров, разработка декораций для клипов.
Знание ПК: Свободное владение Photoshop, основные знания MS Publisher и CorelDRAW; InDesign, разработка рекламных щитов, дизайн буклетов, пособий, открыток и т.п.. Разработка логотипов и других фирменных знаков.
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