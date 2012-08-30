Ланина Наталия Анатольевна
Цель
Поиск работы в сфере выполнения письменных работ для студентов средне-специальных и высших учебных заведений
Резюме
Выполняю письменные работы для студентов с 2003 года в городе Тамбов (было несколько заказов из г.Москвы и Н.Новгорода). Работы выполняю по многим предметам: финансовым, гуманитарным, юридическим, естественным наукам и пр. Наиболее предпочтительно выполнять работы по бухгалтерскому учёту, финансам и налогам, т.к. имею высшее экономическое образование и опыт работы главным бухгалтером с 2006 года.
Выполняю работы, начиная от контрольных работ и заканчивая дипломными проектами. К сожалению, не могу выполнять задания по математике, геометрии, физике и химии, а так же наукам, включающих в себя чертежи.
Так же в ходе деятельности не раз писала работы по производственным и преддипломным практикам (менеджмент и бух. учет) на примере конкретных предприятий (не важно по выбору студента или на своё усмотрение).
Личные данные
Дата рождения: 19.12.1979
Возраст: 32
Место рождения: г.Тамбов
E-mail: [email protected]
Образование
2002-2007 Орловская региональная академия государственной службы
Финансы и кредит
Специальность экономист
Опыт работы
2003-2012 Страховая компания ЗАО «МАКС»
Бухгалтер (2003-2006)
Главный бухгалтер (2006-2012)
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
• Работаю с 2003 года в Word, Excel, Internet; примерно с 2006 года знакома с программами 1С, Парус, Консультант+, Гарант