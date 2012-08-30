Ланина Наталия Анатольевна

Цель

Поиск работы в сфере выполнения письменных работ для студентов средне-специальных и высших учебных заведений

Резюме

Выполняю письменные работы для студентов с 2003 года в городе Тамбов (было несколько заказов из г.Москвы и Н.Новгорода). Работы выполняю по многим предметам: финансовым, гуманитарным, юридическим, естественным наукам и пр. Наиболее предпочтительно выполнять работы по бухгалтерскому учёту, финансам и налогам, т.к. имею высшее экономическое образование и опыт работы главным бухгалтером с 2006 года.

Выполняю работы, начиная от контрольных работ и заканчивая дипломными проектами. К сожалению, не могу выполнять задания по математике, геометрии, физике и химии, а так же наукам, включающих в себя чертежи.

Так же в ходе деятельности не раз писала работы по производственным и преддипломным практикам (менеджмент и бух. учет) на примере конкретных предприятий (не важно по выбору студента или на своё усмотрение).

Личные данные

Дата рождения: 19.12.1979

Возраст: 32

Место рождения: г.Тамбов

E-mail: [email protected]

Образование

2002-2007 Орловская региональная академия государственной службы

Финансы и кредит

Специальность экономист

Опыт работы

2003-2012 Страховая компания ЗАО «МАКС»

Бухгалтер (2003-2006)

Главный бухгалтер (2006-2012)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

• Работаю с 2003 года в Word, Excel, Internet; примерно с 2006 года знакома с программами 1С, Парус, Консультант+, Гарант