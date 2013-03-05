Наталья Балога
E-mail:
Адрес (фактический/по регистрации): Киев
Цель: работа рерайтером не только заработок, но и хобби.
ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования
Название учебного заведения Киевский Институт социального образования
Период обучения 2007 - 2012
Специальность Филолгия и журналистика
ОПЫТ РАБОТЫ
Название организации Биржи копирайта и рерайта Advego и ЕТХТ, сотрудничество с частными заказчиками.
Период работы 2008 и по настоящее время.
Должность Рерайтер копирайтер
Работаю с большими объемами, оплата постатейно или ежедневно, сейчас в интернете много обмана.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Владение ПК: программные продукты, степень владения.
Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом.
Владение оргтехникой. Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Дата Рождения 1985 год.
Семейное положение,
наличие детей Не замужем, есть ребенок.
Деловые качества,
Увлечения. коммуникабельность, ответственность, активность, инициативность, умение работать в команде, стремление к обучению и карьерному росту, креативный тип мышления, устойчивая психологическая модель поведения, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция.