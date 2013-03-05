Наталья Балога

E-mail:

Адрес (фактический/по регистрации): Киев

[email protected]

Цель: работа рерайтером не только заработок, но и хобби.

ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень образования

Название учебного заведения Киевский Институт социального образования

Период обучения 2007 - 2012

Специальность Филолгия и журналистика

ОПЫТ РАБОТЫ

Название организации Биржи копирайта и рерайта Advego и ЕТХТ, сотрудничество с частными заказчиками.

Период работы 2008 и по настоящее время.

Должность Рерайтер копирайтер

Работаю с большими объемами, оплата постатейно или ежедневно, сейчас в интернете много обмана.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Владение ПК: программные продукты, степень владения.

Опытный пользователь, знание MS Office, работа с Интернетом.

Владение оргтехникой. Факс, модем, сканер, копировальное оборудование, офисная АТС и т.д.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Дата Рождения 1985 год.

Семейное положение,

наличие детей Не замужем, есть ребенок.

Деловые качества,

Увлечения. коммуникабельность, ответственность, активность, инициативность, умение работать в команде, стремление к обучению и карьерному росту, креативный тип мышления, устойчивая психологическая модель поведения, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция.