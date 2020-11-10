balsammind

Инженер

Работаю с технической документацией, читаю чертежи. Свободно работаю с библиотекой ГОСТов и ЕСКД для оформления конструкторской документации. Разрабатывал проектную и конструкторскую документации. Разрабатывал инструкции по охране труда и техники безопасности, проводил инструктажи. Работаю в AutoCAD, Компас, SolidWorks, офисных программах.

Не имею вредных привычек. Пунктуальный, дисциплинированный, исполнительный, обучаемый, коммуникабельный, целеустремленный. Порядочный, вежливый, неконфликтный.

Умею многое, могу ещё больше. У меня большой профессиональный опыт, который совершенствую по ходу выполнения работы, приобретая новые знания и навыки. Ответственность и внимательность к деталям позволяют мне качественно выполнять задания (работу).