Проектировщик систем холодоснабжения и кондиционирования

C 2003г. по сегодняшний день занимаюсь расчетом и подбором холодильного оборудования, водоохлаждающих установок (чиллеров) все организационно-технические вопросы от поставки до запуска оборудования в эксплуатацию; организация работы монтажной бригады на строительной площадке; поиск и наем подрядчиков и монтажников; работа с субподрядчиками (строительные и проектные организации).

Были выполненные объекты для ЧАО «АПК-Инвест», ЧАО «Геркулес», ЗАО "Кондитерская фабрика А.В.К.", ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) и многих других

Образование

Высшее

с 09.1997 по 06.2002

Донецкий Государственный Университет Экономики и Торговли, Оборудование пищевых производств, Донецк, специальность – инженер-механик пищевого производства

Дополнительное образование

Каждые полгода с 2004г по 2010 г, 1-2 дня – семинары компании DANFOSS: холодильная автоматика, компрессорно-конденсаторные агрегаты, система мониторинга и управления Adap-cool

2008 г, 3 дня – Семинар компании «Alfa Laval» - теплообменное оборудование

2004, 2 недели – Курсы компании «ОСТРОВ», г. Москва - подбор и эксплуатация холодильного оборудования, техника эффективных продаж, договорное право

2002, 12 недель – Курсы AutoCad

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office, AutoCad, Visio