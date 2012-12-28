Я предоставляю услуги по качественной обработке Ваших фото в Photoshop

Я предоставляю услуги по качественной обработке Ваших фото в Adobe Photoshop (обработка, коррекция, реставрация). Создание коллажей, презентаций, этикеток, календарей.

Если вам нужен красивый и оригинальный подарок, обращайтесь!

Обработка фотографий любой сложности, оплата эл.деньги или на банковскую карту.

Опыт работы в Adobe Photoshop более 7 лет. В основном различная редакция детских фото. Составление коллажей, оформление поздравительных открыток и прочее. Также имеется большой опыт по обработке видео в программе CyberLink.