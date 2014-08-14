bananamama

Данил bananamama

 
28 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Блок статей о фитнесе

    $400

    Добрый день. Ищу рерайтера для написания порядка 100-150 статей на сайт посвященный бодибилдингу и фитнесу. Лучше даже несколько рерайтеров. Требования к текстам стандартные: подзаголовки, абзацы до 600 символов, воды минимум, ключевые слова по ходу написания ...

    Написание статейСтатьи для сайта
    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Описания товаров для интернет-магазина

    $25

    Здравствуйте. Ищем человека, который уже работал контент-менеджером и описывал какие-то товары для интернет-магазинов, то есть от вас требуется понимание того, как и зачем делаются подобные описания. Это необходимо, так как сроки сжатые и нет времени ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка блоков адсенс для повышения ctr

    $50

    Добрый день. Необходимо настроить блоки рекламы google adsense на моем сайте таким образом, чтобы конверсия составляла более 2,5%. Нужен человек с опытом работы с adsense, который уже достигал таких результатов. Сайт посвящен бодибилдингу и фитнесу. ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно создать фирменный стиль для интернет-магазин

    $110

    Добрый день. Нужно создать фирменный стиль для интернет-магазина спортивного питания. Что должно входить в фирменный стиль? - Логотип - Дизайн визитки - Дизайн рекламного буклета=флаера=листовки - Дизайн бланка - Дизайн сувениров: ручки и брелка - Дизайн пакета Название у магазина уже ...

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
ketty_t
Катя 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
год назад
$25
5 баллов
8 лет назад
Описания товаров для интернет-магазина
Нормальный заказчик. Рекомендую сотрудничать.
Обычное выполнение, ничего особенного. возможно потому что оплата была не большой, не было и особого энтузиазма при выполнении задания.
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