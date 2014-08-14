bananamama

Добрый день. Ищу рерайтера для написания порядка 100-150 статей на сайт посвященный бодибилдингу и фитнесу. Лучше даже несколько рерайтеров. Требования к текстам стандартные: подзаголовки, абзацы до 600 символов, воды минимум, ключевые слова по ходу написания ...
- $400Рерайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Здравствуйте. Ищем человека, который уже работал контент-менеджером и описывал какие-то товары для интернет-магазинов, то есть от вас требуется понимание того, как и зачем делаются подобные описания. Это необходимо, так как сроки сжатые и нет времени ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо настроить блоки рекламы google adsense на моем сайте таким образом, чтобы конверсия составляла более 2,5%. Нужен человек с опытом работы с adsense, который уже достигал таких результатов. Сайт посвящен бодибилдингу и фитнесу. ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
- $110
Добрый день. Нужно создать фирменный стиль для интернет-магазина спортивного питания. Что должно входить в фирменный стиль? - Логотип - Дизайн визитки - Дизайн рекламного буклета=флаера=листовки - Дизайн бланка - Дизайн сувениров: ручки и брелка - Дизайн пакета Название у магазина уже ...Фирменный стиль17 заявокЗакрыт9 лет назад