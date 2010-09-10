banderrras

Обладатель сертификата Microsoft Certified Technology Specialist по технологии asp.net 3.5 а также по технологии win forms 3.5

Транскрипт можно посмотреть по ссылке mcp.microsoft.com/authent...

TranscriptID: 854515

AccessCode: specialist

1) Разработка Windows приложений, Windows служб, Web приложений, Web сервисов, приложений для Windows Mobile, Office Add-In (C#, .NET framework, ASP.NET)

2) XML, XSLT, XSD

3)СУБД MS SQL Server 2005/2008

Полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/banderras/portfolio/