bangladesh_13

Рассказы о том, как капли крови медленно опускаются по измученным страшными мыслями и прекрасными словами ресницах.

Ввиду того, что мир кровоточит волшебными изумрудами неизведанных желаний и фантазий, другими словами никто не может понять, что происходит, почему чипсы с паприкой дорожают каждый день, а цена искренности наоборот, падает, возникает огромная пропасть между мифическим добром и таким конкретным злом. Что, собственно говоря и воодушевляет. Просыпаться и смотреть на все это.

Мне 40, склад ума - гуманитарный, тема для написания эссе любая, включая секс, любовь, ненависть и прочую чушь, но исключая обзор дизельных генераторов, двигателей Ferrari и подобных гениальных изобретений.