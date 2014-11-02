Образование:

2009-2013 гг. Армавирская Государственная Педагогическая Академия. Факультет технологии и предпринимательства.

Специальность: Дизайн рекламной продукции.

2004-2008 гг. Краснодарский Педагогический колледж №3. Художественно-графический факультет. Специальность: Учитель ИЗО.

Опыт профессиональной деятельности:

с 2014-2014 – работал дизайнером в журнале крд.Собака.ru занимался версткой и дизайном рекламных и промо материалов для журнала.

с 2013-2014 – работал дизайнером в рекламном агентстве «Регион Медиа» занимался созданием макетов для web-дизайна, параллельно для полиграфической, широкоформатной и сувенирной продукции. Разрабатывал дизайн фирменных стилей, логотипов , занимался разработкой иллюстраций и выступал в качестве фотографа. Также занимался созданием и подготовкой

макетов для оклейки машин.

с 2011-2013 – работал дизайнером в рекламном агентстве «Топ Медиа» занимался созданием макетов для web-дизайна, параллельно для

полиграфической, широкоформатной и сувенирной продукции. Разрабатывал

дизайн фирменных стилей, логотипов, иллюстраций и тд.

с 2010-2011 – работал дизайнером в рекламном агентстве «Генезис» занимался созданием макетов для полиграфической, широкоформатной и сувенирной продукции. Разрабатывал дизайн фирменных стилей, логотипов, иллюстраций и тд.

Профессиональные навыки:

• Уверенное владение пакетами растровой и векторной графики: Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash;

• Рисунок от руки на бумаге;

• Умение фотографировать;

• Художественная реализация идей;

• Четкое понимание композиции, колористики, типографики;

• Понимание базовых основ html/css;

• CMS WORDPRESS;

• Ответственность;

• Усидчивость;

• Коммуникабельность;

• Желание работать и развиваться.

Стремлюсь создавать качественный, эффективный и продающий дизайн. Постоянно совершенствую свои знания, умения и навыки.