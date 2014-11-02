Образование:
2009-2013 гг. Армавирская Государственная Педагогическая Академия. Факультет технологии и предпринимательства.
Специальность: Дизайн рекламной продукции.
2004-2008 гг. Краснодарский Педагогический колледж №3. Художественно-графический факультет. Специальность: Учитель ИЗО.
Опыт профессиональной деятельности:
с 2014-2014 – работал дизайнером в журнале крд.Собака.ru занимался версткой и дизайном рекламных и промо материалов для журнала.
с 2013-2014 – работал дизайнером в рекламном агентстве «Регион Медиа» занимался созданием макетов для web-дизайна, параллельно для полиграфической, широкоформатной и сувенирной продукции. Разрабатывал дизайн фирменных стилей, логотипов , занимался разработкой иллюстраций и выступал в качестве фотографа. Также занимался созданием и подготовкой
макетов для оклейки машин.
с 2011-2013 – работал дизайнером в рекламном агентстве «Топ Медиа» занимался созданием макетов для web-дизайна, параллельно для
полиграфической, широкоформатной и сувенирной продукции. Разрабатывал
дизайн фирменных стилей, логотипов, иллюстраций и тд.
с 2010-2011 – работал дизайнером в рекламном агентстве «Генезис» занимался созданием макетов для полиграфической, широкоформатной и сувенирной продукции. Разрабатывал дизайн фирменных стилей, логотипов, иллюстраций и тд.
Профессиональные навыки:
• Уверенное владение пакетами растровой и векторной графики: Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash;
• Рисунок от руки на бумаге;
• Умение фотографировать;
• Художественная реализация идей;
• Четкое понимание композиции, колористики, типографики;
• Понимание базовых основ html/css;
• CMS WORDPRESS;
• Ответственность;
• Усидчивость;
• Коммуникабельность;
• Желание работать и развиваться.
Стремлюсь создавать качественный, эффективный и продающий дизайн. Постоянно совершенствую свои знания, умения и навыки.