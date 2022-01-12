Меня зовут Анатолий Березовский.
Я дизайнер. Постоянно совершенствую свой уровень знаний.
Работаю в текстовых и графических редакторах а также в других программах.
Имею такие навыки работы как:
- разработка сайтов на Tilda
- разработка сайтов на Wordpress
- разрабатываю прототипы сайтов
- разрабатываю сторис инстаграмм
- презентации для соц.сетей
- обрабатываю фотографии и рисунки (удаление фона, вырезка
и вставка, ретушь, осветление и затемнение, изменение цвета, и др.)
- изготавливаю баннеры для сайта (статичные и динамичные)
- разрабатываю логотипы
- разрабатываю визитки
- монтирую видеоролики
Очень люблю свою работу. Эксперименты и совершенствование это для меня.
Работу свою выполняю качественно и быстро. Никогда не пропадаю, не болею, не отлыниваю, малых детей не имею, в отпуск не ухожу.
С заказчиками работаю корректно, не грублю, всегда выполняю запросы и требования.
Закажите работу у меня и Вы останетесь довольны.