Меня зовут Анатолий Березовский.

Я дизайнер. Постоянно совершенствую свой уровень знаний.

Работаю в текстовых и графических редакторах а также в других программах.

Имею такие навыки работы как:

- разработка сайтов на Tilda

- разработка сайтов на Wordpress

- разрабатываю прототипы сайтов

- разрабатываю сторис инстаграмм

- презентации для соц.сетей

- обрабатываю фотографии и рисунки (удаление фона, вырезка

и вставка, ретушь, осветление и затемнение, изменение цвета, и др.)

- изготавливаю баннеры для сайта (статичные и динамичные)

- разрабатываю логотипы

- разрабатываю визитки

- монтирую видеоролики

Очень люблю свою работу. Эксперименты и совершенствование это для меня.

Работу свою выполняю качественно и быстро. Никогда не пропадаю, не болею, не отлыниваю, малых детей не имею, в отпуск не ухожу.

С заказчиками работаю корректно, не грублю, всегда выполняю запросы и требования.

Закажите работу у меня и Вы останетесь довольны.