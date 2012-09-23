banzai6666

Андрей banzai6666

 
34 годаРоссия/Оренбург
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование: ГОУ ОГУ Факультет информационных технологий (2006-2011)

Высшее (специалист)

Управление и информатика в технических системах

Доп. образование: ООО "Специалист" (2005)

Дизайнер компьютерной графики

Профессиональные навыки: Знание пакетов программ Photoshop, Corel Draw, — высокий уровень, Flash — базовый уровень

Знание принципов юзабилити и психологии восприятия

Знание художественных принципов

Знание HTML и CSS — высокий уровень

Знание php, javascript, mysql — базовый уровень

Знание систем управления сайтами (Joomla — высокий уровень, bitrix, drupal, moodle — базовый уровень)

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlaDrupalБитриксFlashPhotoshop