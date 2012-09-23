Образование: ГОУ ОГУ Факультет информационных технологий (2006-2011)
Высшее (специалист)
Управление и информатика в технических системах
Доп. образование: ООО "Специалист" (2005)
Дизайнер компьютерной графики
Профессиональные навыки: Знание пакетов программ Photoshop, Corel Draw, — высокий уровень, Flash — базовый уровень
Знание принципов юзабилити и психологии восприятия
Знание художественных принципов
Знание HTML и CSS — высокий уровень
Знание php, javascript, mysql — базовый уровень
Знание систем управления сайтами (Joomla — высокий уровень, bitrix, drupal, moodle — базовый уровень)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Центр дополнительного образования101 просмотр
- Сайт Оренбургский благотворительный фонд БлагоДарю110 просмотров
- Сайт Юридическое агентство «ИВАИВЕРЕС»107 просмотров