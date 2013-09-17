Здравствуйте. Меня зовут Власов Виктор. Опыт работы в 3д с 2008 года. На фрилансе с 2010 года. За плечами множество удачно завершённых как небольших так и крупных проектов.
Имею международный сертефикат Autodesk по проффесии " 3д художник городского окружения". Мои работы представленны на крупнейших Российских и иностраных порталах посвящённых 3д графике.
Я предлагаю Вам услуги по 3д моделированию и визуализации архитектурных обьектов (интерьеры, экстерьеры), ген. планов, ландшафтных дизайнов и тд.
Со своей стороны гарантирую индивидуальный подход, внимание к деталям, порядочность, соблюдение сроков и высокое качество работы.
___________________________________________________________________________________________________________________
Мои контакты:
сайт- http://3ddom.ru
skype- banzai792
icq - 585893322
почта - [email protected]
моб. тел +7 (906) 0478279
ВНИМАНИЕ !!! Во избежании участившихся случаев мошеничества, со мной можно связатся ТОЛЬКО по контактам указанным выше. В противном случае ВАС пытаются ОБМАНУТЬ!!!
Портфолио
- 3д моделирование и визуализация деревянных домов1582 просмотра
- 3д моделирование и визуализация коттеджей545 просмотров
- ПБЧ348 просмотров
- Мегагравюра331 просмотр
- Генплан турбазы2105 просмотров
- Зимний сад300 просмотров
- Дом на опушке627 просмотров