3D моделирование и визуализация

Здравствуйте. Меня зовут Власов Виктор. Опыт работы в 3д с 2008 года. На фрилансе с 2010 года. За плечами множество удачно завершённых как небольших так и крупных проектов.

Имею международный сертефикат Autodesk по проффесии " 3д художник городского окружения". Мои работы представленны на крупнейших Российских и иностраных порталах посвящённых 3д графике.

Я предлагаю Вам услуги по 3д моделированию и визуализации архитектурных обьектов (интерьеры, экстерьеры), ген. планов, ландшафтных дизайнов и тд.

Со своей стороны гарантирую индивидуальный подход, внимание к деталям, порядочность, соблюдение сроков и высокое качество работы.

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Мои контакты:

сайт- http://3ddom.ru

skype- banzai792

icq - 585893322

почта - [email protected]

[email protected]

[email protected]

моб. тел +7 (906) 0478279

ВНИМАНИЕ !!! Во избежании участившихся случаев мошеничества, со мной можно связатся ТОЛЬКО по контактам указанным выше. В противном случае ВАС пытаются ОБМАНУТЬ!!!