Статьи,корректура,редактирование. Я пишу - Вы зарабатываете!

Опыт работы в периодических глянцевых изданиях журналистом, корректором, редактором. Новости,тематические статьи, рекламные материалы. Копирайт.

Ответственен,неконфликтен.

Стоимость корректуры 15 руб за кило знак без пробелов. Сроки зависят от объема. Мой опыт работы более 10 лет. Электронный адрес [email protected]