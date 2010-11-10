banzaiii

Антон Наумов banzaiii

 
47 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Статьи,корректура,редактирование. Я пишу - Вы зарабатываете!

Опыт работы в периодических глянцевых изданиях журналистом, корректором, редактором. Новости,тематические статьи, рекламные материалы. Копирайт.

Ответственен,неконфликтен.

Стоимость корректуры 15 руб за кило знак без пробелов. Сроки зависят от объема. Мой опыт работы более 10 лет. Электронный адрес [email protected]

Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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