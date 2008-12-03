Высококлассное и техничное владение русским языком вкупе с неослабевающей креативностью ума и врождённым любопытством создают идеальные и невиданные ранее условия для написания Вашей статьи на любую тему и любым стилем!

Мой широчайший кругозор, пунктуальность, грамотность, живость ума и гипертрофированное чувство ответственности- залог Вашего успеха!

Ну а перековка чьей-то "корявой" статьи в образец торжества идеального слова точно не составит никаких проблем.

Как бонус- хорошее знание английского языка.