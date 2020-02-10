Юлия КараатанасоваCURRICULUM VITAE[table]
ИМЯ
ЮЛИЯ ФЛЮРОВНА КАРААТАНАСОВА
ГРАЖДАНСТВО
Российская Федерация
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Республика Болгария, г. Варна
ТЕЛ., e - mail
(359) 0899 06 24 29, [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее, Московский государственный Университет им. М.В.Ломоносова, факультет социологии
НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
Кандидат социологических наук, получена в 1995 году
ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
2019 год 2017 – 2018 год 2014 год – настоящее время
Администратор-рецепционист в отеле, г. Варна Администратор бальнео- и СПА-центр, Варна Автор обзорных, аналитических, продающих статей (copywriter), оптимизация РК в РСЯ Яндекс Директ, фирма «ДОМАЗА», Варна
1997 – 2014 г.г.
Эпизодическая работа на гонорар в качестве преподавателя социологии и языков в частных учебных центрах,
специалиста по рекламе и PR, переводчика и специалиста по персоналу.
Сотрудничество с печатными изданиями на русском языке: написание популярно –
публицистических статей, рекламных текстов, перевод.
1998 – 2001 г.г.
ЕТ «АМИ-67», г. Варна, менеджер
1996 – 1997 г.г.
Экономический Университет г. Варна, преподаватель социологии
1995 – 1996 г.г.
АОЗТ «ОМ», Москва, Россия, специалист по вопросам оптимизации организационной структуры предприятий и банков,
специалист по подбору и аттестации персонала .
1992 – 1993 г.г.
Туристическая фирма «Анита», г. Москва, Россия, менеджер, заместитель директора.
1985 – 1986 г.г.
Пермское областное правление «НТО Машпром», г. Пермь, Россия, секретарь
ЯЗЫКИ
Русский – родной
Болгарский – в совершенстве
Французский – говоримо и письменно
Английский – хорошо, используется в работе
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Word, Excel, Internet
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Аналитический способ восприятия информации, cистемное мышление, коммуникабельность
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