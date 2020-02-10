Юлия Караатанасова CV-2020

Юлия КараатанасоваCURRICULUM VITAE[table]

ИМЯ

ЮЛИЯ ФЛЮРОВНА КАРААТАНАСОВА

ГРАЖДАНСТВО

Российская Федерация

ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Республика Болгария, г. Варна

ТЕЛ., e - mail

(359) 0899 06 24 29, [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее, Московский государственный Университет им. М.В.Ломоносова, факультет социологии

НАУЧНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

Кандидат социологических наук, получена в 1995 году

ПРОФЕССИНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

2019 год 2017 – 2018 год 2014 год – настоящее время

Администратор-рецепционист в отеле, г. Варна Администратор бальнео- и СПА-центр, Варна Автор обзорных, аналитических, продающих статей (copywriter), оптимизация РК в РСЯ Яндекс Директ, фирма «ДОМАЗА», Варна

1997 – 2014 г.г.

Эпизодическая работа на гонорар в качестве преподавателя социологии и языков в частных учебных центрах,

специалиста по рекламе и PR, переводчика и специалиста по персоналу.

Сотрудничество с печатными изданиями на русском языке: написание популярно –

публицистических статей, рекламных текстов, перевод.

1998 – 2001 г.г.

ЕТ «АМИ-67», г. Варна, менеджер

1996 – 1997 г.г.

Экономический Университет г. Варна, преподаватель социологии

1995 – 1996 г.г.

АОЗТ «ОМ», Москва, Россия, специалист по вопросам оптимизации организационной структуры предприятий и банков,

специалист по подбору и аттестации персонала .

1992 – 1993 г.г.

Туристическая фирма «Анита», г. Москва, Россия, менеджер, заместитель директора.

1985 – 1986 г.г.

Пермское областное правление «НТО Машпром», г. Пермь, Россия, секретарь

ЯЗЫКИ

Русский – родной

Болгарский – в совершенстве

Французский – говоримо и письменно

Английский – хорошо, используется в работе

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Word, Excel, Internet

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аналитический способ восприятия информации, cистемное мышление, коммуникабельность

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