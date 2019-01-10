Ответственный, трудолюбивый, стрессоустойчивый, педантичный, целеустремленный, но при этом позитивный и общительный англо-шведский филолог.
Академическая степень бакалавра по специальности англо-шведский филолог.
Работаю с 16ти лет.
Имеется опыт как в качестве разнорабочего, так и:
- помощника преподавателя,
- специалиста по связям с общественностью,
- оператора call-центра шведского такси,
- администратора некоммерческой организации.
Русский язык - родной.
Английский язык - высокий уровень.
Латышский язык - высокий уровень.
Шведский язык - средний уровень.
Интересы:
Дети, семья, кулинария, литература, искусство, философия.