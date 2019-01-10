Ответственный, трудолюбивый, стрессоустойчивый, педантичный, целеустремленный, но при этом позитивный и общительный англо-шведский филолог.

Академическая степень бакалавра по специальности англо-шведский филолог.

Работаю с 16ти лет.

Имеется опыт как в качестве разнорабочего, так и:

- помощника преподавателя,

- специалиста по связям с общественностью,

- оператора call-центра шведского такси,

- администратора некоммерческой организации.

Русский язык - родной.

Английский язык - высокий уровень.

Латышский язык - высокий уровень.

Шведский язык - средний уровень.

Интересы:

Дети, семья, кулинария, литература, искусство, философия.