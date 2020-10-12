Поздравляю Вы обратились по адресу
ДЖЕКПОТ
Я помогу создать реалистичную визуализацию, которая поможет увеличить
продажи вашего продукта в несколько раз. Есть дизайн-проект , сделаем
ему красивую 3д визуализацию, чтобы завораживало взгляд)
Предметная визуализация
Визуализация для сайта
Визуализация для каталога
Интерьерная визуализация
Я не могу заставить Вас сделать заказ именно у меня, но где дастойные
кандидаты . Согласен не так их и много. Если вам ещё интересно , тогда
давайте я расскажу мои плюсы и покажу свои работы.
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Теперь по факту:
Я частный специалист, который заботится о своем имидже, а соответственно,
уделяет внимание качеству сервиса и работе с заказчиками.
ПЛЮСЫ оформить заказ у меня:
Если я занят другим проектом, а вам горят сроки, то у меня есть хорошие коллеги, которые вам помогут.
Несу юридическую ответственность за качество и срок выполнения проекта.
Стоимость проекта фиксируется договором и не меняется в процессе
работы. Договор позволяет вносить корректировки на любом этапе без
дополнительной платы.
Ежедневные очеты о выполненной работе в удобном для вас мессенджере.
Работа ведётся до финиша.
Дополнительные скидки при заказе нескольких проектов.
При постоянном сотрудничестве предоставляю скидки.
Имею сертификаты по специальности.
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Понравился подход?
Моё портфолио : https://clck.ru/RHZDh
Давайте оценим ваш проект!
Это займет мало времени и ни к чему вас не обяжет.
А если еще не знаете, что вам нужно, расскажите о ключевых задачах, и мы вместе найдём решение.
Можете даже заполнить небольшую форму по ссылке : https://clck.ru/RHYog
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Закажите визуализацию через
Viber / Telegram +375295132386
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- Нужна 3D визуализация и 3D моделирование ?24 просмотра