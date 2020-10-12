Нужна 3D визуализация и 3D моделирование ?

Поздравляю Вы обратились по адресу

ДЖЕКПОТ

Я помогу создать реалистичную визуализацию, которая поможет увеличить

продажи вашего продукта в несколько раз. Есть дизайн-проект , сделаем

ему красивую 3д визуализацию, чтобы завораживало взгляд)

Предметная визуализация

Визуализация для сайта

Визуализация для каталога

Интерьерная визуализация

Я не могу заставить Вас сделать заказ именно у меня, но где дастойные

кандидаты . Согласен не так их и много. Если вам ещё интересно , тогда

давайте я расскажу мои плюсы и покажу свои работы.

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Теперь по факту:

Я частный специалист, который заботится о своем имидже, а соответственно,

уделяет внимание качеству сервиса и работе с заказчиками.

ПЛЮСЫ оформить заказ у меня:

Если я занят другим проектом, а вам горят сроки, то у меня есть хорошие коллеги, которые вам помогут.

Несу юридическую ответственность за качество и срок выполнения проекта.

Стоимость проекта фиксируется договором и не меняется в процессе

работы. Договор позволяет вносить корректировки на любом этапе без

дополнительной платы.

Ежедневные очеты о выполненной работе в удобном для вас мессенджере.

Работа ведётся до финиша.

Дополнительные скидки при заказе нескольких проектов.

При постоянном сотрудничестве предоставляю скидки.

Имею сертификаты по специальности.

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Понравился подход?

Моё портфолио : https://clck.ru/RHZDh

Давайте оценим ваш проект!

Это займет мало времени и ни к чему вас не обяжет.

А если еще не знаете, что вам нужно, расскажите о ключевых задачах, и мы вместе найдём решение.

Можете даже заполнить небольшую форму по ссылке : https://clck.ru/RHYog

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Не хотите звонить?

Закажите визуализацию через

Viber / Telegram +375295132386

Instagram : https://www.instagram.com/freshlt_3d

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