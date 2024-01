baranova_ks

Переводчик: английский-русский и наоборот, английский-украинский и наоборот

Резюме Барановой Ксении Андреевны на должность переводчика

Личные данные:

Баранова Ксения Андреевна

Год рождения: 1995

e-mail: [email protected]

Языки:

Родной язык: Русский, Украинский

Направления перевода: Русский–Английский, Украинский–Английский, Английский–Русский, Английский–Украинский

Образование:

2012 – настоящее время – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Факультет: кибернетики

Специальность: информатика

Курсы английского языка с носителями языка.

Занятия с репетитором.

Участие в международных проектах на английском.

Опыт работы переводчиком:

Работа удаленным переводчиком, экскурсии на английском языке

Личные качества:

Ответственность, быстрая обучаемость, желание работать и желание учиться, коммуникабельность, креативность.

Curriculum vitae of Baranova Ksenia for a position of translator

Personal information:

Ksenia Baranova

Date of birth: 1995

e-mail: [email protected]

Languages:

Native language: Russian, Ukrainian

Upper-Intermediate English

Translations: from English into Russian and vice versa, from English into Ukrainian and vice versa.

Education:

2012 – till now – Taras Shevchenko National university of Kiev

Department: cybernetics

Specialty: informatics

English course with native speakers.

Studying with coach.

Participating in international projects in English.

Translation experience:

Work as a freelance translator, English-speaking guide