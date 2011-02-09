baranovvit

$50
Необходимо в неделю делать порядка 70к (тексты с ключами) Цена 0,8 за 1К Оплата раз в неделю Источники мои Требования: текст легок в восприятии, уникальный (уник не ниже 93), точно расставлены ...
Копирайтинг10 заявок
Закрыт
14 лет назад
Необходимо в неделю делать порядка 70к (тексты с ключами) Цена 0,8 за 1К Оплата раз в неделю Источники мои Требования: текст легок в восприятии, уникальный (уник не ниже 93), точно расставлены ...
Необходим качественный рерайт, уникальность не ниже 95%. Возможен выбор нескольких исполнителей Исходник предоставлю Объем значительный, и заказ срочный, необходимы ответственные испонители Если сработаемся, возможны и дальнейшие заказы. цена 0,8 за ...
Нужны тексты спортивной тематики, цена небольшая 0,75 за 1000 ЗБП Тексты объемно на 2000 – 3000 ЗБП. В неделю необходимо делать 10 текстов Сотрудничество продолжительно Оплата 1 раз в ...