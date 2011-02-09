baranovvit

Виктор baranovvit

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт текстов различной тематики

    $50

    Необходимо в неделю делать порядка 70к (тексты с ключами) Цена 0,8 за 1К Оплата раз в неделю Источники мои Требования: текст легок в восприятии, уникальный (уник не ниже 93), точно расставлены ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо выполнить рерайт

    $150

    Необходим качественный рерайт, уникальность не ниже 95%. Возможен выбор нескольких исполнителей Исходник предоставлю Объем значительный, и заказ срочный, необходимы ответственные испонители Если сработаемся, возможны и дальнейшие заказы. цена 0,8 за ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужны тексты спортивной тематики,

    $50

    Нужны тексты спортивной тематики, цена небольшая 0,75 за 1000 ЗБП Тексты объемно на 2000 – 3000 ЗБП. В неделю необходимо делать 10 текстов Сотрудничество продолжительно Оплата 1 раз в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

zera125
Юля 
41 год
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
8 баллов
11 лет назад
Необходимо выполнить рерайт
Задание сформулировано четко, оплачено вовремя
Ответственный и исполнитель, работу сдал в срок
Ответный отзыв
Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
$20
0 баллов
14 лет назад
Необходимо выполнить рерайт
Заказчик "мутный". По уважительным причинам не смог выполнить работу в "срок". Несмотря на предоставленные факты отказался слушать. В итоге получил бесплатный текст на 500 знаков + оставил отрицательный отзыв.
Исполнитель не ответственный, взял заказ и не чего не сделал, если будите с ним работать дважды подумайте
Ответный отзыв
Psolomey
Артем 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Необходимо выполнить рерайт
Сотрудничество прошло положительно, Виктор дал четкое ТЗ, отвечал на все вопросы, не задерживал оплату. 10 баллов.
Ответственный и исполнитель, работу сдал в срок не смотря на значительный объем
Ответный отзыв