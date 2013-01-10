ЦЕЛЬ:
Ищу работу в сфере информационных технологий для дополнительного заработка.
ОБРАЗОВАНИЕ:
• Запорожский национальный технический университет
Специальность: компьютерные сети и системы
Квалификация: магистр, инженер по компьютерным сетям и системам
• Курсы повышения квалификации:
Microsoft Official Course:
• M10325: Automating Administration with Windows PowerShell 2.0
• M6425: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• С 2011 г. по настоящее время – инженер по компьютерным сетям и системам на ГП "Ивченко-Прогресс". Администрирование контроллеров домена и Exchange Server.
• С 2009 г. по 2011 г. – инженер на КП НПК "Искра". Основная специфика чертежи: перевод старых чертежей в электронный вид, сканирование, чистка, помещение в электронную базу данных. Рутинная работа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Своими основными качествами считаю усидчивость, обучаемость, отвествственность, коммуникабельность и настойчивость.