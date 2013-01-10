Интересует работа для дополнительного заработка

ЦЕЛЬ:

Ищу работу в сфере информационных технологий для дополнительного заработка.

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Запорожский национальный технический университет

Специальность: компьютерные сети и системы

Квалификация: магистр, инженер по компьютерным сетям и системам

• Курсы повышения квалификации:

Microsoft Official Course:

• M10325: Automating Administration with Windows PowerShell 2.0

• M6425: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• С 2011 г. по настоящее время – инженер по компьютерным сетям и системам на ГП "Ивченко-Прогресс". Администрирование контроллеров домена и Exchange Server.

• С 2009 г. по 2011 г. – инженер на КП НПК "Искра". Основная специфика чертежи: перевод старых чертежей в электронный вид, сканирование, чистка, помещение в электронную базу данных. Рутинная работа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

• Своими основными качествами считаю усидчивость, обучаемость, отвествственность, коммуникабельность и настойчивость.