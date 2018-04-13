Система отзывов поставила меня в тупик. Если я хочу поставить нейтральный отзыв, как правильнее: положительный+не рекомендую или отрицательный+рекомендую? Обо всём по порядку. После неудачи с более рекомендованнным и более дорогим исполнителем (который вроде откликнулся, но в итоге так и не взялся за заказ) было решено принять предложение Евгения. Дёшево и сердито. По ходу работы можно было ни нарадоваться. Предоплаты не просил. Сам задавал уточняющие вопросы по тем моментам, которые не были детально расписаны в ТЗ. Общался вежливо и корректно. Без единого "пинка" сделал работу в срок и даже раньше. Мы обменялись жестами доброй воли - Евгений сделал чуть больше, чем требовалось, я заплатил чуть больше, чем в заказе. И я всё ждал подвох, неужели правда ниоткуда он не вылезет? Даже после получения оплаты пробовал помочь с обрезанием iframe'ов (ничего не получилось, но это не его вина). Подвох всё-таки вылез. В рамках адаптивной верстки требовалось создать слой меню (появляющийся при нажатии на кнопку, со стрелочками для раскрывающихся пунктов - всё как у всех, ничего особенного). Так вот: Евгений создал это меню 1 строкой в js-файле. Причем надо отметить, что Евгений проделал большую работу - у нас сложная система вложенности, и он всё предусмотрел (скажем так - все страницы, которые я попытался проверить). Но вот синхронизации с нашим обычным меню - конечно же, никакой. По большому счету, это совпадение, что мы решили поменять что-то в меню как раз после внедрения изменений - тут-то подвох и обнаружился. И что печально - этот момент Евгений никак не прокомментировал, больше на связь не выходил. Я специально не стал оставлять этот отзыв сразу, дал запас времени на ответ - но его не последовало. Эта недоработка реально некритичная - возиться с js-файлом неприятно, но можно. Скажете, что за эти деньги сложно ожидать чего-то большего? Да, если вспомнить сумму за заказ - я соглашусь, что ее Евгений отработал. Но итоговый осадок остался, поэтому оценки за качество и коммуникацию я снизил. И мало ли что еще может вылезти, что мы пока не успели найти? Наверняка можно было бы этот момент разрулить (особенно с учетом перспективы дополнительных заказов) - но Евгений пропал со связи и по этому, и по следующим работам. Еще можно отметить, что на отдельные пункты приходилось обращать внимание несколько раз - видимо, поскольку исходное задание было большое, они и затерялись. Но всё устаканилось, когда я попросил спокойно, без спешки прочитать и проверить выполнение каждого пункта задания.