Дизайн рекламы, графический дизайн, проектирование
Здравствуйте!
Предлагаю следующие услуги в области дизайна и проектирования:
— Проектирование рекламных конструкций любой сложности (разработка эскизов, визуализаций, чертежей, технических заданий для изготовления наружной, интерьерной рекламы);
— Подготовка документации для согласования в КГА и ГУ ГРиИ;
— Разработка рекламно-полиграфической продукции, верстка, допечатная подготовка (pre-press);
— Графический дизайн (логотипы, фирменный стиль, иллюстрация);
— Проектирование промышленных и торговых сооружений;
— Дизайн интерьера.
При необходимости могу организовать вышеназванные виды работ с осуществлением авторского надзора.
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Портфолио
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