Дизайн рекламы, графический дизайн, проектирование

Здравствуйте!

Предлагаю следующие услуги в области дизайна и проектирования:

— Проектирование рекламных конструкций любой сложности (разработка эскизов, визуализаций, чертежей, технических заданий для изготовления наружной, интерьерной рекламы);

— Подготовка документации для согласования в КГА и ГУ ГРиИ;

— Разработка рекламно-полиграфической продукции, верстка, допечатная подготовка (pre-press);

— Графический дизайн (логотипы, фирменный стиль, иллюстрация);

— Проектирование промышленных и торговых сооружений;

— Дизайн интерьера.

При необходимости могу организовать вышеназванные виды работ с осуществлением авторского надзора.