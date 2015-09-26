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Здравствуйте!
Мне кажется, Вас
должно заинтересовать мое предложение. Работу могу начать весьма оперативно,
но для этого нужно конкретизировать задачу, определить время ее выполнения.
Я постараюсь выполнить работу в полном соответствии с Вашими требованиями.
Если моя кандидатура Вам подойдёт, буду рад продолжить обсуждение Вашего
проекта. Могу с уверенностью сказать что выполню свою работу качественно и
уникально. Всегда имеются свои свежие и креативные идеи, довожу всё до
полного идеала.
- быстро, качественно и в нужные сроки выполняю проекты;
- правильное понимание ТЗ, адекватное отношение ко всем правкам;
- постоянная связь – не пропадаю и не болею;
- предоплату не требую, можно работать поэтапно - Вы не боитесь что попадете
на кидалово, а платите только за работу которая уже выполнена;
Нацелен на долгосрочное сотрудничество.
Спасибо за внимание, с уважением Михаил.
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