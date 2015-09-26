Изготовление сайтов под ключ

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Здравствуйте!

Мне кажется, Вас

должно заинтересовать мое предложение. Работу могу начать весьма оперативно,

но для этого нужно конкретизировать задачу, определить время ее выполнения.

Я постараюсь выполнить работу в полном соответствии с Вашими требованиями.

Если моя кандидатура Вам подойдёт, буду рад продолжить обсуждение Вашего

проекта. Могу с уверенностью сказать что выполню свою работу качественно и

уникально. Всегда имеются свои свежие и креативные идеи, довожу всё до

полного идеала.

- быстро, качественно и в нужные сроки выполняю проекты;

- правильное понимание ТЗ, адекватное отношение ко всем правкам;

- постоянная связь – не пропадаю и не болею;

- предоплату не требую, можно работать поэтапно - Вы не боитесь что попадете

на кидалово, а платите только за работу которая уже выполнена;

Нацелен на долгосрочное сотрудничество.

Спасибо за внимание, с уважением Михаил.

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