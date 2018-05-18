barcelonamars

Project Manager

Project Manager

Freelance (IT-консалтинг / Услуги / Производство оборудования)

февраль 2017 — по настоящее время

Взаимодействие с заказчиками 24\7

Подбор и найм персонала, отобраны лучшие люди которых можно найти.

Контроль выполненной работы на всех этапах.

Ведение отчетной (в том числе и финансовой) документации.

Автоматизация и тестирование процессов разработки и внедрения ПО.

Основные направления деятельности - oscommerce, 1С и всевозможная интеграция (В том числе c авторскими проектами), разработка и посиск решений для производства и вывода на рынок принципиально новых продуктов, взаимодействие с отечественными и зарубежными партнерами.

Взаимодействие с крупнейшими IT студиями Украины, среди них ArtJoker, Wezom, Апельсин, Sense Production.

Руководитель проекта

ISP

июль 2016 — январь 2017

Стояла задача сформировать команду и организовать регулярное транспортное снабжение между Израилем и прилегающими странами.

Была сформирована команда для выполнения поставленной задачи. Закуплен необходимый транспорт и оборудование. Проведен анализ рынка и территории для получения наибольшей эффективности.

Получены необходимые документы для функционирования компании.

В результате была создана локальная компания, специализирующаяся на доставке средне, и малогабаритных грузов на территории Израиля, и рядом расположенных стран.

Директор IT отдела

GERA

июнь 2015 — июль 2016

Обязанности:

Составление и внедрение стратегии развития Компании. Поиск и ведение работы с подрядчиками, контроль качества выполненной работы. Набор и обучение персонала. Организация, ведение и контроль всех аспектов работы предприятия. Организация бесперебойной работы интернет магазина. Контроль проведения offline активностей для усиления позитивного имиджа Компании. Формирование, ведение и контроль всей необходимой отчетной документации. Контроль поступления дебиторской задолженности.

Работа с представителями Google и Яндекс на предмет предоставления сотрудникам сертификатов соответствия.

Достижения:

Вступление в контакт и подписание договоров сотрудничества с крупнейшими IT компаниями Украины. Выход и подписание прямых договоров на регулярные совместные активности с крупнейшими шопиннг клубами, такими как modnakasta, leBoutiqe и другие.

В кратчайшие сроки вывод бренда на национальный рынок, что позволило добиться значительного роста продаж.

Организация с нуля деятельности нишевого IT подразделения.

Личные обязанности на должности:

Работа с CMS Joomla, Magento, openCart.

Работа и настройка, контроль показателей рекламных кампаний в Google Analitics, Yandex Metrica, AdWords.

Правка составление и редактирование контента сайта.

Работа с Adobe Photoshop, IntelijIdea, Eclipce, GitHub. Сам я не программист, но базовые знания о PHP, Java у меня есть.

Также занимался редактированием и подгонкой HTML тегов, в свободное время.

Организация и проведение фотосессий, подбор моделей, локаций, исполнителей.

Технический консультант

Воля

апрель 2014 — декабрь 2015

Ведение отчетной документации, консультирование действующих клиентов компании, привлечение новых клиентов, заключение новых\прекращиние старых договоров по предоставлению услуг.

Решение любых вопросов касающихся замены, настройки, установки оборудования клиенту компании.

Оформление сервисных заявок на проведение ремонтных работ, взаимодействие с техническим отделом для скорейшего решение проблемы.

Продажа услуг компании как действующим так и новым клиентам, продвижение новых услуг.

Выполенние плана продаж, и других плановых показателей.

Решение спорных, конфликтых ситуаций.

Достижения на занимаемой должности - Лучший консультант по Западному региону за февраль 2015 года.

Умею работать в следующих программах: