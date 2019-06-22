Дизайн презентации в PowerPoint и Keynote, создание шаблонов для Инстаграмма, полиграфия и баннеры

Привет! Работаю на себя ,как дизайнер уже более 2-х лет и влюблена в то, чем занимаюсь.

Я могу назвать себя во многом самоучкой и горжусь этим. Имею среднее-специальное образование, как рекламщик, а так же отучилась в Современной Школе Дизайна.

Есть знания и практический опыт в академическом рисунке,графике, художественном искусственно целом и в фотографии.

Моя стихия - презентации любого направления и тематики. Среди моих клиентов есть каксостоявшиеся компании и предприниматели ,так и небольшие стартапы из сфер красоты и здоровья,спорта,кейтеринга,продаж.

На данный момент удаленно работаю со студией продакшена QWEEX,агентством Master Mind и компанией Кейтеринг Консалтинг.

Что ещё я могу для вас сделать?

- логотипы

- визитки

- флаеры

- фирменные бланки, конверты, дизайн таких составляющих фирменного стиля,

как стаканчики, пакеты, упаковка итд

- прочая полиграфическая продукция обсуждается (приглашения, меню, прайс литсты)

- простая гиф анимация (статичная картинка с меняющимся текстом)

- баннеры

- оформление соц. сетей (Вконтакте,Facebook)

- оформление INSTAGRAM

Я предпочитаю чистый и простой, но яркий дизайн. Всегда стараюсь доводить работу до идеала, который будет соответствовать не только поставленным заказчиком задачам, но и которой я буду гордиться.

Мне интересно создавать красоту для любой сферы - от салона красоты и фитнес центра, до строительной компании и банка.