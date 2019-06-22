Привет! Работаю на себя ,как дизайнер уже более 2-х лет и влюблена в то, чем занимаюсь.
Я могу назвать себя во многом самоучкой и горжусь этим. Имею среднее-специальное образование, как рекламщик, а так же отучилась в Современной Школе Дизайна.
Есть знания и практический опыт в академическом рисунке,графике, художественном искусственно целом и в фотографии.
Моя стихия - презентации любого направления и тематики. Среди моих клиентов есть каксостоявшиеся компании и предприниматели ,так и небольшие стартапы из сфер красоты и здоровья,спорта,кейтеринга,продаж.
На данный момент удаленно работаю со студией продакшена QWEEX,агентством Master Mind и компанией Кейтеринг Консалтинг.
Что ещё я могу для вас сделать?
- логотипы
- визитки
- флаеры
- фирменные бланки, конверты, дизайн таких составляющих фирменного стиля,
как стаканчики, пакеты, упаковка итд
- прочая полиграфическая продукция обсуждается (приглашения, меню, прайс литсты)
- простая гиф анимация (статичная картинка с меняющимся текстом)
- баннеры
- оформление соц. сетей (Вконтакте,Facebook)
- оформление INSTAGRAM
Я предпочитаю чистый и простой, но яркий дизайн. Всегда стараюсь доводить работу до идеала, который будет соответствовать не только поставленным заказчиком задачам, но и которой я буду гордиться.
Мне интересно создавать красоту для любой сферы - от салона красоты и фитнес центра, до строительной компании и банка.
Портфолио
- Разработка шаблонов для инстаграм аккаунта салона337 просмотров