barelonasun

Анастасия Ларькина barelonasunbarelonasun
29 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Кадровик
Введение кадрового делопроизводства в полном объеме (прием, увольнение, кадровые перемещения, отпуска, график отпусков, производственные приказы, должностные инструкции). Табеля учёта рабочего времени(основной график, график сменности, суммированный учёт рабочего времени). Опыт работы с иностранными гражданами( проверка наличия необходимых документов для приема, уведомления ФМС), отчётность ЦЗН, ПФР (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД), Росстат. Воинский учёт. Штатное расписание. 1С ЗУП 8.3
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