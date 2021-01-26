barelonasun

Кадровик

Введение кадрового делопроизводства в полном объеме (прием, увольнение, кадровые перемещения, отпуска, график отпусков, производственные приказы, должностные инструкции). Табеля учёта рабочего времени(основной график, график сменности, суммированный учёт рабочего времени). Опыт работы с иностранными гражданами( проверка наличия необходимых документов для приема, уведомления ФМС), отчётность ЦЗН, ПФР (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД), Росстат. Воинский учёт. Штатное расписание. 1С ЗУП 8.3