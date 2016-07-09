barghorn

Егор barghorn

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сайты под ключ, доработка проектов, доп. функционал, верстка, оптимизация, разработка сложных проектов

Сайты под ключ: визитки, персональные страницы/блоги, интернет-магазины, seo-проекты, порталы;

доработка проектов: оптимизация кода/функционала, снижение нагрузки, повышение уровня защиты, перенос на другие платформы;

дополнительный функционал: разрабатываю дополнительные функции к действующим проектам на различных платформах;

верстка, внутренняя оптимизация, SEO/SMM оптимизация, разработка сложных проектов.