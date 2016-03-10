barinovivan94

Иван barinovivan94

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Администратор/ контент-менеджер

Баринов Иван Александрович

Мужчина, 21 год, родился 22 марта 1994

+7 (903) 976-82-07

[email protected] — желаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Домодедовская

Гражданство: Россия

Желаемая должность: Контент-менеджер, администратор сайта

Информационные технологии, интернет, телеком

  • Управление проектами
  • Контент
  • Оптимизация сайта (SEO)
Занятость: полная занятость

График работы: свободный

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — около 3-х лет

  • Lokata.ruМосква, Lokata.ruОктябрь 2014 — настоящее время 6 месяцевКонтент-менеджерВедение базы ретейлеров РФ, выгрузка контактной информации, выгрузка каталогов
  • ЗАО ЭЛТИ-КУДИЦМоскваИюнь 2013 — Октябрь 2014 1 год 5 месяцевМенеджер проектов ИТSEO оптимизация, маркетолог, видеооператор, программирование сайтов и поддержка
  • WebmoneyМоскваФевраль 2013 — Май 2013 4 месяцаИнтернет-маркетологПроверка подлинности документов
  • ТЕХЭКСПЕРТ, Центр нормативно-технической документацииМосква, www.cntd.ruИюль 2012 — Февраль 2013 8 месяцевАналитик-маркетологАнализ баз даных строительных компаний
Образование
  • Неоконченное высшее
  • Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва2017Факультет химических технологий и промышленной экологии
Повышение квалификации, курсы
  • Базовый курс SEO2014УЦ Cybermarketing, SEO оптимизатор
  • SEO-продвижение интернет-магазинов2014УЦ Cybermarketing, SEO оптимизатор
Ключевые навыки
  • Знание языков
    • Русский — родной
    • Английский — базовые знания
  • Навыки: SEO; Администрирование сайтов; Наполнение контентом; Продвижение сайтов; Создание сайтов; Adobe Photoshop; 1С-Битрикс; Drupal API; HTML5
Дополнительная информация
  • Обо мне: Ответственный и целеустремленный сотрудник. Разбираюсь в технологиях. 

    Умею создавать сайты визитки, администрировать сайты в различных CMS, SEO продвижение, администрирование и создание групп в соц. сетях, базовые знания Photoshop.

Управление проектами
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$10/час
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