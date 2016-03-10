Администратор/ контент-менеджер

Баринов Иван Александрович

Мужчина, 21 год, родился 22 марта 1994

+7 (903) 976-82-07

[email protected] — желаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Домодедовская

Гражданство: Россия

Желаемая должность: Контент-менеджер, администратор сайта

Информационные технологии, интернет, телеком

Управление проектами

Контент

Оптимизация сайта (SEO)

Занятость: полная занятость

График работы: свободный

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — около 3-х лет

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Неоконченное высшее

Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва2017Факультет химических технологий и промышленной экологии

Базовый курс SEO2014УЦ Cybermarketing, SEO оптимизатор

SEO-продвижение интернет-магазинов2014УЦ Cybermarketing, SEO оптимизатор

Знание языков Русский — родной Английский — базовые знания

Навыки: SEO; Администрирование сайтов; Наполнение контентом; Продвижение сайтов; Создание сайтов; Adobe Photoshop; 1С-Битрикс; Drupal API; HTML5

Обо мне: Ответственный и целеустремленный сотрудник. Разбираюсь в технологиях. Умею создавать сайты визитки, администрировать сайты в различных CMS, SEO продвижение, администрирование и создание групп в соц. сетях, базовые знания Photoshop.

ОбразованиеПовышение квалификации, курсыКлючевые навыкиДополнительная информация