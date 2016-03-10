Администратор/ контент-менеджер
Баринов Иван Александрович
Мужчина, 21 год, родился 22 марта 1994
+7 (903) 976-82-07
[email protected] — желаемый способ связи
Проживает: Москва, м. Домодедовская
Гражданство: Россия
Желаемая должность: Контент-менеджер, администратор сайта
Информационные технологии, интернет, телеком
- Управление проектами
- Контент
- Оптимизация сайта (SEO)
График работы: свободный
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы — около 3-х лет
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- Неоконченное высшее
- Московский государственный университет дизайна и технологии, Москва2017Факультет химических технологий и промышленной экологии
- Базовый курс SEO2014УЦ Cybermarketing, SEO оптимизатор
- SEO-продвижение интернет-магазинов2014УЦ Cybermarketing, SEO оптимизатор
- Знание языков
- Русский — родной
- Английский — базовые знания
- Навыки: SEO; Администрирование сайтов; Наполнение контентом; Продвижение сайтов; Создание сайтов; Adobe Photoshop; 1С-Битрикс; Drupal API; HTML5
- Обо мне: Ответственный и целеустремленный сотрудник. Разбираюсь в технологиях.
Умею создавать сайты визитки, администрировать сайты в различных CMS, SEO продвижение, администрирование и создание групп в соц. сетях, базовые знания Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Управление проектами
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$10/час
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