Только качественно и в срок- верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, React, WordPress.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: vikepifanov