baro9

Алексей baro9

 
32 годаРоссия/Биробиджан
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Молодой дизайнер для наработки опыта с радостью возьмется за задания начальной и средней сложности.
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$5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга