barrbara

Варвара barrbara

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM и Product менеджмент

Я являюсь менеджером блогеров и Product-менеджером уже более 1 года Профессионально занимаюсь продвижением личных блогов. Со мной вы сможете:

  • Распаковать свою личность и без проблем выражать ее в блоге
  • Держать стабильные охваты 10% и выше от аудиториии
  • Доказать аудитории, что вы эксперт, к которому необходимо обращаться
Проходила курсы:
  • Курс по инфопродуктам от @mari.afonina
  • Менеджерят @nioly
  • Сторисмейкинг от @dominic_ana
  • Курс по посредничеству от @dasha_mono
  • Курс по инфопродуктам от @lievival

Портфолио