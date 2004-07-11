SMM и Product менеджмент

Я являюсь менеджером блогеров и Product-менеджером уже более 1 года Профессионально занимаюсь продвижением личных блогов. Со мной вы сможете:

Распаковать свою личность и без проблем выражать ее в блоге

Держать стабильные охваты 10% и выше от аудиториии

Доказать аудитории, что вы эксперт, к которому необходимо обращаться

Курс по инфопродуктам от @mari.afonina

Менеджерят @nioly

Сторисмейкинг от @dominic_ana

Курс по посредничеству от @dasha_mono

Курс по инфопродуктам от @lievival

Проходила курсы: