SMM и Product менеджмент
Я являюсь менеджером блогеров и Product-менеджером уже более 1 года Профессионально занимаюсь продвижением личных блогов. Со мной вы сможете:
- Распаковать свою личность и без проблем выражать ее в блоге
- Держать стабильные охваты 10% и выше от аудиториии
- Доказать аудитории, что вы эксперт, к которому необходимо обращаться
- Курс по инфопродуктам от @mari.afonina
- Менеджерят @nioly
- Сторисмейкинг от @dominic_ana
- Курс по посредничеству от @dasha_mono
- Курс по инфопродуктам от @lievival
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Портфолио
- Product-менеджмент и монетизация соц. сетей67 просмотров