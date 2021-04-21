Доброго времени суток! Выполняю чертежи и 3D модели на заказ в области проектирования изделий, в частности машиностроение. В качестве исходных данных выступают ваши требования
к изделию, внешний вид, эстетические, функциональные требования и многое другое.
Задание подлежит обсуждению на стадии согласования, и корректируется по Вашему
желанию в процессе работы.
В качестве конструкторских услуг предлагаю:
- Разработка нового изделия по фото/эскизу или функциональным требованиям
- Корректировка и исправление готовой работы
- Моделирование 3D объектов машиностроения, декоративных элементов
- Анализ изделия на прочность, оптимизация конструкции и выдача результата
- Оцифровка чертежей с бумаги или фото.
- Выполняю последующий авторский надзор
- Другие конструкторские работы оговариваются
Гарантирую:
- Короткие сроки (от 1 дня за чертеж или модель)
- Качество документации оформления согласно ГОСТ
- Внесение изменений по просьбе заказчика
О себе: Имею опыт работы инженер-конструктором 6 лет.