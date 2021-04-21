Моделирование 3D объектов

Доброго времени суток! Выполняю чертежи и 3D модели на заказ в области проектирования изделий, в частности машиностроение. В качестве исходных данных выступают ваши требования

к изделию, внешний вид, эстетические, функциональные требования и многое другое.

Задание подлежит обсуждению на стадии согласования, и корректируется по Вашему

желанию в процессе работы.

В качестве конструкторских услуг предлагаю:

- Разработка нового изделия по фото/эскизу или функциональным требованиям

- Корректировка и исправление готовой работы

- Моделирование 3D объектов машиностроения, декоративных элементов

- Анализ изделия на прочность, оптимизация конструкции и выдача результата

- Оцифровка чертежей с бумаги или фото.

- Выполняю последующий авторский надзор

- Другие конструкторские работы оговариваются

Гарантирую:

- Короткие сроки (от 1 дня за чертеж или модель)

- Качество документации оформления согласно ГОСТ

- Внесение изменений по просьбе заказчика

О себе: Имею опыт работы инженер-конструктором 6 лет.